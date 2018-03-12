ارتفاع قتلى انهیار أفغانستان الارضي الى 2500 وآلاف المفقودين

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية بدخشان الأفغانية احمد نويد فروتن اعلن في وقت سابق عن ارتفاع ضحايا الانهيار الأرضي إلى أكثر من 2100 شخص، وإن 300 منزل طمرت تحت التراب بعمق يصل إلى أكثر من 10 أمتار.

وتسعى السلطات وقوات الأمم المتحدة والحلف الأطلسي إلى تقدير أضرار الانهیار، فيما تكمن الخشية في أن يتبع الانزلاقين السابقين انزلاقات أخرى تودي بحياة المزيد.

کما أفادت مصادر إعلامية جلاء حوالي 4 آلاف شخص من منطقة الانهيارات.

وجاءت هذه الكارثة بعد فيضانات عارمة في أجزاء أخرى من أفغانستان، قتل فيها 150 شخصاً وتضرر 67 ألف شخص آخرين في ولايات جوزجان وفارياب وسربل.

وغالباً ما تحصل فيضانات وانزلاقات للتربة في فصل الربيع الماطر في شمال أفغانستان. ولا توفر المنازل المبنية من الطين الحماية الكافية بوجه مستويات المياه المرتفعة والوحول الجارفة.