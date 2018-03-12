ولد محمد رضا لطفي، في محافظة جرجان (شمال ايران) و تعلم عزف الموسيقى في طهران وعمل عام 1972 في الاذاعة والتلفزيون الوطني، وبعد انهائه الدراسة الاكاديمية للموسيقى المحلية. ومنذ عام 1974 اصبح عضوا في الهيئة العلمية لكلية الفنون الجميلة وبعد ذلك اسس فرقة " شيدا" الموسيقية.

قام كل من حسین علي زاده ومحمد رضا لطفي بتاسيس الفريق الفني يدعى " تشاووش" في بدايات الثورة الاسلامية.

استطاع لطفي في هذه الفرقة ان يقدم اعمالا خالدة على اصوات كل من اساتذة الغناء التقليدي الايراني محمد رضا شجریان وشهرام ناظري.

ونرفق مع الخبر شريط فيديو يعرض مقطعا من احدى الحفلات الموسيقية التي قدمها الفنان الكبير في قصر نياوران بطهران.