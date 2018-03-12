120 معتقلاً إدارياً فلسطينياً يواصلون إضرابهم عن الطعام

واشار النادي في بيان الى أنه "في سجن النقب يخوض 51 أسيرا إضرابا عن الطعام وقد نقلوا الى العزل في السجن نفسه"، مضيفا أنه "في عوفر أعلن 37 أسيرا إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة، ونقل ثلاثة منهم الى مستشفى أساف هروفيه".

وتشير الاحصاءات الفلسطينية الى وجود ما يقارب من 200 معتقل اداري بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة.

وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 إبريل نيسان الماضي جاءت بعد "أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الإعتقال ووقفه."

ونجح معتقلون فلسطينيون في وقت سابق من خلال خوض اضرابات فردية عن الطعام بإجبار مصلحة السجون الاسرائيلية على وقف تجديد الإعتقال الإداري لهم والإفراج عنهم.

وتترواح فترة الإعتقال الاداري بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد وقد تستمر سنوات كما في بعض الحالات.

