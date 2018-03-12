134 حالة إعتداء على الصحفيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي +فيديو

عباس المومني فلسطيني يعمل منذ عشرين عاما كمصور صحفي، خلال عقدين او يزيد تعرض المومني لعشرات الاعتداءات من قبل الجيش الاسرائيلي، اخر الاعتداءات عليه كان من قبل مستوطنين بالقرب من مستوطنة بيت ايل، القريبه من رام الله، حيث هاجمه عشرات المستوطنين عندما كان يصور هرجهم بالمنطقة ورغم ان الجيش الاسرائيلي تواجد في المكان الا انه لم يمنع الاعتداء .

وفي تصريح لمراسل العالم قال المؤمني؛ إنه تعرض لإعتداءات عدة ومنها إصابة مباشرة بالعين من قبل جندي إسرائيلي، مشيرا إلى أنه تعرض في بيت إيل مؤخرا لمهاجمة مستوطنين عليه، وكسروا زجاج سيارته فيما ضل جنود الإحتلال يتفرجون على المنظر.

اليوم العالمي لحرية الصحافة يحتفل به الصحفيون في العالم ويطالبون بمزيد من الحريات، اما في الاراضي الفلسطينية فالصحفيون في هذا اليوم يُحصون الاعتداءات التي يتعرضون لها على ايدي الاحتلال الاسرائيلي.

خلال العام 2013 وحتى الربع الاول من2014 وثقت المؤسسات الحقوقية 134 اعتداء تم على صحفيين فلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي .

وأكد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال في تصريح للعالم؛ أن نسبة الاعتداءات الاسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين إرتفعت بنسبة 120%، مشددا على أن الصحفي الفلسطيني متمسكا بعمله لكشف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

البحث عن الحقيقة في الاراضي الفلسطينية قد يكلف الصحفي حياته، وبالنسبة للاحتلال الاسرائيلي فان الصحفي الفلسطيني هدف متحرك حيثما استقر يتم اصطياده.

Mal-3-19:45