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بايرن ميونيخ يثخن جراح هامبورغ

بايرن ميونيخ يثخن جراح هامبورغ
السبت ٠٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

اثخن بايرن ميونيخ المتوج بطلا جراح مضيفه هامبورغ العريق وارغمه على خوض البلاي اوف مع ثالث الدرجة الثانية على الاقل بفوزه عليه 4-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

بقي هامبورغ السادس عشرعلى لائحة الترتيب على شفير الهبوط الى الدرجة الثانية للمرة الاولى في تاريخه بفارق نقطة واحدة امام نورمبرغ الذي سقط بدوره في عقر داره امام هانوفر صفر-2.وسيلتقي هامبورغ الذي يعود لقبه الكبير الاخير الى عام 1983 حين توج بلقب كأس الاندية الاوروبية البطلة (دوري ابطال اوروبا حاليا) في المرحلة الاخيرة مع ماينتس الذي لا يزال يقاتل من اجل المشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل رغم خسارته اليوم امام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-3.واذا حافظ هامبورغ على مركزه الحالي، يتعين عليه خوض جولة فاصلة ضد ثالث الدرجة الثانية من اجل تثبيت بقائه بين النخبة او النزول الى الدرجة الادنى.في هذه الحال، سيهبط نورمبرغ واينتراخت براونشفيغ الوافد الجديد صاحبا المركزين الاخيرين مباشرة الى الدرجة الثانية، فيما تفادى شتوتغارت الهبوط رغم خسارته امام ضيفه فولفسبورغ 1-2.
وتتأهل الفرق الثلاثة الاولى الى دوري ابطال اوروبا مباشرة، والرابع الى الادوار التمهيدية من المسابقة، والخامس مباشرة الى يوروبا ليغ، والسادس والسابع الى ادوارها التمهيدية حسب المقاييس الموضوعة من قبل الاتحاد الاوروبي للعبة. على ملعب نورد بنك ارينا وامام 57 الف متفرج، صب بايرن ميونيخ جام غضبه بعد فقدانه لقب مسابقة دوري ابطال اوروبا بخسارته المذلة امام ضيفه ريال مدريد الاسباني صفر-4، على مضيفه هامبورغ بفوز كبير.وصمد هامبورغ حتى الدقيقة 32 حين تمكن ماريو غوتسه من كسر التعادل السلبي بعد تمريرة من الهولندي اريين روبن انهاها في الشباك.وفي الشوط الثاني، اضاف غوتسه هدفين آخرين (55 و69) قبل ان يقلص التركي هاكان جالهان اوغلو الفارق (72).واضاف العملاق البيروفي كلاوديو بيتزارو الرابع للفريق البافاري (75) بعد دقيقتين من نزوله بديلا لروبن. وخسر بايرن ميونيخ جهود مدافعه بواتينغ بالبطاقة الحمراء (86).   
    - ترتيب فرق الصدارة:
    1- بايرن ميونيخ         87 نقطة من 33 مباراة
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    2- بوروسيا دورتموند     68 من 33
    3- شالكه                61 من 33
    4- باير ليفركوزن        58 من 33
    5- فولفسبورغ            57 من 33
   
 

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