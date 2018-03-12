لافيتا يوجه ضربة قاسية لامال برشلونة في الاحتفاظ باللقب

ضرب خيتافي عصفورين بحجر واحد فهو انتزع نقطة ثمينة من الفريق الكاتالوني معززا حظوظه في البقاء في الدرجة الاولى، واسدى خدمة لجاره اتلتيكو مدريد المتصدر لاحراز اللقب الاول منذ عام 1996 عندما نال الثنائية (الدوري والكأس المحليان).وعزز خيتافي موقعه في المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة، فيما اكتفى النادي الكاتالوني بنقطة واحدة قلص بها الفارق الى 3 نقاط مؤقتا بينه وبين اتلتيكو مدريد المتصدر الذي يحل ضيفا على ليفانتي .وابتعد اللقب كثيرا عن النادي الكاتالوني كون اتلتيكو مدريد يملك فرصة توسيع الفارق الى 6 نقاط في حال فوزه على ليفانتي غدا، وتعزيز حظوظه في الظفر باللقب قبل المواجهة الحاسمة امام برشلونة على ملعب كامب نو في المرحلة الاخيرة، كونه تنتظره مباراة سهلة امام ضيفه ملقة في المرحلة المقبلة. وتبقى لبرشلونة ايضا مباراة سهلة امام مضيفه التشي قبل ان يستضيف اتلتيكو مدريد والتي قد تكون حاسمة في حال تعثر رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني في مباراتيهم امام ليفانتي وملقة. ويملك الغريم التقليدي ريال مدريد فرصة اللحاق ببرشلونة غدا في حال فوزه على ضيفه فالنسيا، علما بان النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة امام بلد الوليد سيخوضها الاربعاء المقبل.وعانى النادي الكاتالوني الامرين أمام خيتافي وفشل في الفوز عليه للمرة الرابعة هذا الموسم حيث تغلب عليه 4-صفر ذهابا في الدوري و5-2 و2-صفر ذهابا وايابا في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.وبكر برشلونة بالتسجيل عبر نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي استغل تمريرة عرضية من البرازيلي داني الفيش من الجهة اليمنى فتابعها بيسراه من نقطة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البرازيلي جوليو سيزار (23). وهو الهدف ال28 هذا الموسم فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف امام شريكه السابق مهاجم اتلتيكو مدريد دييغو كوستا وبفارق هدفين خلف مهاجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر.تابع برشلونة افضليته واهدار الفرص قبل ان يدفع الثمن بحصول الضيوف على ركلة حرة عند حافة المنطقة انبرى لها بابلو سارابيا ساقطة فهيأها انخل لافيتا لنفسه على صدره وسددها بقوة بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرتغالي جوزيه مانويل بينتو (37).واندفع برشلونة بقوة نحو مرمى خيتافي مطلع الشوط الثاني لكنه انتظر الدقيقة 67 لتسجيل هدف الفوز عبر التشيلي اليكسيس سانشيز الذي استغل كرة مرتدة من احد المدافعين اثر تسديدة قوية من مسافة قريبة لفرانسيسك فابريغاس من اول لمسة بعد دخوله مكان الارجنتيني خافيير ماسكيرانو، وتابعها داخل المرمى. وهو الهدف الثامن عشر هذا الموسم لسانشيز.

واهدر ميسي فرصة التعزيز بالثالث من تسديدة ساقطة اثر انفراد بالحارس سيزار (76)، فيما أنقذ بينتو مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لسارابيا من مسافة قريبة (80). وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة نجح لافيتا في ادراك التعادل لخيتافي بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من خايمي غافيلان، بديل ادريان كالونغا المصاب اواخر الشوط الاول، (90+2).

- ترتيب فرق الصدارة:

1- اتلتيكو مدريد 88 نقطة من 35 مباراة

2- برشلونة 85 من 36

3- ريال مدريد 82 من 34

4- اتلتيك بلباو 68 من 36

5- اشبيلية 59 من 35



