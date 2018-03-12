رمية خارقة لليلارد تؤهل بورتلاند

يعود الفوز الاخير لبورتلاند في البلاي اوف الى العام 2000 عندما تخطى يوتا جاز في خمس مباريات.وعلق ليلارد على كرته الرائعة بعدما كان هيوستن متقدما 98-96: "نجحنا بتنفيذ الكرة الحاسمة والتأهل الى الدور الثاني. اعتقدت انه من الصعب لمس الكرة، ارتقيت واطلقت رسغي، كان المنظر جيدا وانا متحمس للفوز". وكان روكتس في طريقه الى معادلة السلسلة 3-3 وفرض مباراة سابعة بعد تسجيل تشاندلر بارسونز كرة لولبية من تحت السلة قبل 9 اعشار على نهاية الوقت، لكن كرة ليلارد الرائعة الهبت جماهير ملعب "مودا سنتر" البالغ عددهم 20204 متفرجين. وتألق مع الفائز لاماركوس اولدريدج (30 نقطة و13 متابعة)، واضاف ليلارد 25 نقطة بينها 6 ثلاثيات، فيما كان جيمس هاردن الافضل لدى روكتس مع 34 نقطة بينها 4 ثلاثيات واضاف العملاق دوايت هاورد 26 نقطة و11 متابعة وبارسونز 16 نقطة و12 متابعة. واصبح بورتلاند ثالث فريق يتأهل الى نصف نهائي منطقته بعد ميامي هيت حامل اللقب وواشنطن ويزاردز، وهو سيلتقي الفائز من المباراة الحاسمة بين سبيرز ومافريكس.