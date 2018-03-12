إيران تطالب بإنشاء سوق إسلامية مشتركة

ونقلت وكاله أنباء «إرنا» الإيرانية عن «توركان»، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر التجارة للبلاد الإسلامية، الذى عقد في جزيرة كيش بالخليج الفارسي على مدى يومين، قوله إن «مناطق التجارة الحرة هي أمثلة جيدة للتجارة بين الدول الإسلامية».

وأضاف: «ينبغي على البلاد الإسلامية بذل قصارى جهدها لإنشاء بنوك وعملات وأسواق مشتركة لتعزيز التجارة بين القطاعات الخاصة».

جدير بالذكر أن جزيرة كيش بالخليج الفارسي استضافت مؤتمرا حضره ممثلون عن 20 دولة إسلامية من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والبحرين والمملكة العربية السعودية وإيران وأذربيجان وجورجيا وروسيا وبريطانيا وأفغانستان، وبمشاركه علماء وتجار مسلمين لتسهيل التعاون والمعاملات التجارية فيما بين الدول الإسلامية.