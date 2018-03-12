المصريون في الخارج يقترعون بين 15 و18 أيار الجاري

أضافت: "لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية في الخارج، الحق في الإدلاء بصوته، في البعثة الدبلوماسية التي يكون في دائرة اختصاصها وقت تنظيم الانتخابات في الخارج، متى كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل أصل بطاقة رقم قومي، أو أصل جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، على أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه".

ودعت من يرغب في مزيد من المعلومات إلى زيارة موقع لجنة الانتخابات الرئاسية: www.elections.eg.

وأبدى حمدين صباحي مرشح الرئاسة المصري الحزم ضد عودة رموز نظامي حسني مبارك ومحمد مرسي وكان منفتحا على عدالة انتقالية بمحاكمات ناجزة في مقدمته لدعايته الانتخابية لدولة منزوعة الفساد.

وقال صباحي إن البلاد في حاجة ماسة إلى التغيير العميق في عمل مؤسساتها وجراحها تنزف منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير. تقابلت أهداف صباحي مع أهداف مشابهة عند منافسه عبدالفتاح السيسي إلا أن طرق المعالجة بدت مختلفة. فقد كرر السيسي مرارا أنه سيمتثل لإرادة الشعب وسيصبح رئيسا لاسيما وأن هناك من يردد أنه الأقدر حاليا على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.