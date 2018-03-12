مظاهرات بدونيتسك غرب أوكرانيا تضامنا مع ذوي ضحايا أوديسا

وبعد المظاهرة توجه جزء من المشاركين فيها الى مقر هيئة الأمن الأوكرانية بالمدينة وسيطروا عليها.

ولم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات أثناء استيلاء المحتجين على المبنى، ولم يطرح المحتجون أية مطالب. أما المظاهرة فقد جرت في جو هادئ أيضا، لكن المكتب الصحفي لـ "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي أعلنها أنصار فدرلة أوكرانيا أكد استعداد السكان للتحرك في حال الضرورة.

وأفاد إيغور بورشولياك النائب العام لمقاطعة أوديسا الأوكرانية أن حصيلة ضحايا الأحداث الدرامية التي وقعت الجمعة 2 مايو/أيار في مدينة أوديسا ارتفعت إلى 46 شخصا.

وأفادت دائرة الداخلية لمقاطعة أوديسا سابقا أن قوات الأمن احتجزت أكثر من 150 شخصا من المشاركين في الاضطرابات.

وكان عناصر تنظيم "القطاع الأيمن" اليميني المتطرف أضرموا النيران في مقر النقابات مساء السبت، حيث اختبأ مئات من أنصار الفدرلة لحماية أنفسهم من مطاردة العناصر المؤيدة للسلطات الجديدة في كييف.

هذا وعقد حاكم مقاطعة أوديسا اجتماعا طارئا مع قيادات المدينة والنيابة للبحث عن مخرج من الأزمة التي تعيشها المدينة.

وأعرب رئيس بعثة المتابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا أرتورغول أباكان عن أسفه لسقوط ضحايا في أوديسا. وفي بيان نشرته المنظمة السبت 3 مايو /أيار دعا أباكان جميع الأطراف إلى "أقصى حد من ضبط النفس وتفادي إراقة الدماء وتسوية الخلافات بطرق سلمية"، مؤكدا أن بعثة المتابعة تعمل لوقف التصعيد في أوكرانيا".