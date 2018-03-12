الرئيس الأسد يدعو جميع الجهات لتسهيل عمليات الإغاثة

ونقل التلفزيون السوري عن الرئيس الأسد قوله إنه من "الضروري زيادة التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الإنساني وإيصال المساعدات من دون تأخير ومتابعة العمل ميدانيا مع جميع الجهات المعنية داخليا وخارجيا ما يسهل العملية الإغاثية، دون المساس بالسيادة الوطنية حتى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بعودة كل مواطن سوري الى منزله آمنا مطمئنا".

تجدر الإشارة إلى أن وقفا لإطلاق النار يسري مفعوله لليوم الثاني في حمص القديمة، وكان اتفاق مماثل قد مهّد في السابق لدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة ولخروج عدد كبير من السكان المدنيين من الأحياء التي يجري فيها القتال.