تيموشينكو تتهم بوتين بارتكاب "اعمال ارهابية" في بلادها

وقالت تيموشنكو خلال زيارتها لمدينة اوديسا غداة مقتل العشرات في حريق بأحد المباني، قالت إن بوتين فتح جبهة مواجهة جديدة في صراع يقسم البلاد، وأضافت أنه يريد أن يضع الشعب الاوكراني في مواجهة بعضه البعض.

هذا في وقت تواصلت التظاهرات في اوديسا مطالبة بإلحاقها بروسيا.

وهاجم انفصاليون مسلحون مؤيدون لروسيا وحدة عسكرية ونقطة تجنيد في لوغانسك شرقي اوكرانيا وأصابوا جنديين بجروح. ويأتي ذلك بعد مقتل اكثر من 30 شخصا وإصابة المئات في العملية العسكرية التي تنفذها القوات الاوكرانية في شرق وجنوب البلاد.

واتهمت موسكو كييف وحلفاءها الغربيين بتصعيد الأزمة عبر الحملة العسكرية التي بدأتها القوات الاوكرانية.

الى ذلك تظاهر نحو 5 آلاف من سكان مدينة دونيتسك جنوب غرب أوكرانيا أمام مبنى إدارة المقاطعة يوم امس السبت تضامنا مع ذوي ضحايا المجزرة التي ارتكبها متطرفون الجمعة في أوديسا، حسب وكالة نوفوستي الروسية.