الفرقة 12 تتبنى أوسع حملة لمطاردة "داعش" شمال بغداد

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قائد الفرقة 12 اللواء الركن محمد خلف الدليمي قوله، إن "قوات من الفرقة نفذت مساء السبت، عملية امنية ضمن قاطع قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، اسفرت عن اعتقال عنصرين يشتبه بتورطهما بتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش العراقي في مناطق جنوبي وغربي كركوك ونقاط التفتيش وتم تدمير دراجة بخارية مفخخة".

وأضاف الدليمي: أن "العملية استندت لمعلومات استخبارية دقيقة"، مبيناً أنها "ستستمر لحين تجفيف المنطقة من مسلحي داعش الذين تلقوا ضربات موجعة من قبل الجيش العراقي في مناطق جنوب غربي كركوك".

يذكر أن محافظة كركوك (250 كم شمال العاصمة بغداد) تعد من المناطق المتنازع عليها، كما وتشهد أعمال عنف شبه مستمرة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين، بالإضافة إلى تسجيل الكثير من حوادث القتل التي تندرج في غالبيتها في إطار الاستهداف المباشر بدافع القتل أو الجريمة المنظمة.

يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، وأدت إلى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة