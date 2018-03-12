عمليات عسكرية للجيش الأوكراني وموسكو تندد

وانباء عن وقف العملية على ابواب سلافيانسك

حريق اوديسا يشعل ردود الفعل و ينذر بحرائق ومواجهات اهلية.

موسكو تندد بشدة وتتهم كييف بالانتقام والاجرام

وتكشف عن غضبها في مجلس الامن

وتبادل اتهامات بينها وبين عواصم الغرب حول المسؤولية عن التصعيد

موسكو تصر على تسوية داخلية وكييف تتجه نحو الخيار العسكري

وواشنطن تؤازرها حسب كلام الرئيس بوتين..

فالى اين تسير الامور في أوكرانيا؟

وهل يشعل حريق اوديسا نار الحرب في اوكرانيا؟

عماد رزق مدير عام الاستشارية للدراسات الاستراتيجية

صلاح زقوت كاتب ومحلل سياسي

يفغني سيدروف كاتب وصحفي روسي