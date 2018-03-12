سعودية ترفع قضية على زوجها لأنه قال لها: يا بقرة

وقالت الشاكية، التي لم تذكر صحيفة عكاظ اسمها في الخبر، في دعواها إن زوجها درج على إهانتها وطالبت معاقبته شرعاً.

وقررت المحكمة توجيه خطاب إلى عمدة الحي لاستدعاء الزوج المدعى عليه لمثوله أمام القضاء في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين تمهيداً لإحالة القضية إلى لجنة الصلح أولاً في محاولة لإذابة الجليد بين الطرفين وتقريب وجهات النظر.

وذكرت مصادر قانونية أن قضايا السب والشتم باتت تسجل تزايداً ملحوظاً في مجمل القضايا التي تنظرها المحكمة الجزائية مؤخراً، وتشكل هذه القضايا حوالي 25 % من القضايا الواردة من دوائر العرض والأخلاق، وانتقدت مصادر عدلية إشغال المحاكم بهذه القضايا الكيدية.

وإذ باتت مواقع التواصل الاجتماعي والواتس آب من أدوات السب والشتم والتهديد، يطالب محامون وحقوقيون بضرورة صدور نصوص نظامية تجرم ألفاظ السب والشتم والدعاوى الكيدية وتصنفها وتضع تعريفات لها.