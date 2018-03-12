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بوتين يبحث الوضع الأوكراني مع الرئيس السويسري

بوتين يبحث الوضع الأوكراني مع الرئيس السويسري
الإثنين ١٢ مايو ٢٠١٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الروسي ولاديمير بوتين يوم الاثنين في مكالمة هاتفية مع الرئيس السويسري ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديدييه بوركهالتر الوضع في أوكرانيا في ضوء نتائج الاستفتاء في دونيتسك ولوغانسك.

وأكد الكرملين أن الجانبين أكّدا على أهمية الجهود لتسوية الوضع المتأزم، وأنهما استكمالا للقائهما في 7 مايو/ أيار في موسكو واصلا بحث الوضع في أوكرانيا مع الأخذ في الاعتبار نتائج الاستفتاء في دونيتسك ولوغانسك، مشيراً إلى أن الطرفين شددا على أهمية تكثيف الجهود على خط منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الموجهة إلى تسوية الأزمة، وخاصة عن طريق إطلاق حوار مباشر بين سلطات كييف وممثلي أقاليم جنوب شرق أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي عقد في مدينة دونيتسك (جنوب شرق أوكرانيا) الاثنين قال أحد قادة "جمهورية دونيتسك الشعبية" أن إعلان "جمهورية دونيتسك" دولة ذات سيادة تم بناء على نتائج استفتاء 11 مايو /أيار.
وأضاف دينيس بوشيلين أن "المجلس الأعلى" هو الذي سيتولى سلطة الدولة والذي يتعين عليه تشكيل كل من حكومة الجمهورية ومجلس أمنها.

وطلب بوشيلين من روسيا التفكير في السماح لها بالانضمام اليها وقال "انطلاقا من التعبير عن ارادة شعب جمهورية دونيتسك الشعبية، ولاستعادة العدالة التاريخية، نطلب من روسيا الاتحادية التفكير في مسالة ان تصبح جمهورية دونيتسك الشعبية جزءا من روسيا الاتحادية".

وتزامنت هذه التصريحات مع ورود نبأ إعلان "جمهورية لوغانسك الشعبية" استقلالها.
وفي كلمة أمام سكان المدينة قال "المحافظ الشعبي" لمقاطعة لوغانسك فاليري بولوتوف: "إننا اخترنا طريقنا، وهو طريق الاستقلال عن التعسف والطغيان الدموي لزمرة كييف، وعن الفاشية والنزعة القومية.. إنه طريق الحرية، طريق سيادة القانون".

هذا وأكد لياغين أن "جمهورية دونيتسك" لن تطلب من القوات الروسية التدخل، مضيفا أن سكان الجمهورية سيدافعون عن أنفسهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن إنشاء جيش لمواجهة القوات الأوكرانية سيكون الخطوة التالية من قبل السلطات المحلية.
هذا وفي مقاطعة لوغانسك أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن 96.2% من المقترعين صوتوا لصالح استقلال "جمهورية لوغانسك الشعبية"، وذلك حسب النتائج النهائية للاستفتاء.

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