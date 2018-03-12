القضاء المصري يؤجل محاكمة قيادات الإخوان

وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة -المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة- بالتأجيل لسماع الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع.

وفور دخولهم قفص الاتهام، ردد المتهمون هتافات بسقوط "حكم العسكر" ورفعوا شارت رابعة (أربع أصابع منتصبة في إشارة إلى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقوة وسقوط آلاف القتلى والجرحى).

وتعود وقائع القضية إلى احتجاج مناهض للإخوان المسلمين قرب المقر الرئيسي للجماعة بالقاهرة يوم 30 يونيو/حزيران، قتل فيه تسعة أشخاص وأصيب عشرات آخرون.

ويواجه بديع وقيادات الإخوان اتهامات منها "التحريض على القتل والشروع فى القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة".

يذكر أن من بين المتهمين رشاد بيومي نائب المرشد العام للإخوان، ورئيس حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن الجماعة- سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، والقيادي بالحزب محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين.