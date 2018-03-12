"الاشتراكي الهولندي" يؤيد إرادة العراق في طرد جماعة خلق

ولفت كوران خلال ندوة اقيمت له السبت في هولندا انه طرح مواقفه التي تخص الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن علاقات حزبه مع منظمة خلق هي علاقات عادية، مشيراً إلى أن حزبه يلتقي مع كافة الأحزاب والمنظمات.

وبين المرشح الكردي الذي هو حالياً عضو مجلس إقليم الوسط ومتحدثاً رسمياً للشؤون الإدارية لإقليم الوسط الهولندي والعلاقات الأوروبية "إننا أساساً نحن مع إرادة الشعب، فمثلاً أذا كان الشعب العراقي لا يريد تواجد منظمة خلق على أراضيه فنحن معه، وأستدرك قائلاً إن هؤلاء بدون حماية الآن وإحتمال الإنتقام منهم، ونحن نريد حل لمشكلتهم".