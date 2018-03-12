"إيران" في الأمم المتحدة تنتقد دعم بلدية نيويورك لجماعة خلق

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية (أرنا) عن رسالة بعثها ممثلية إيران جاء فيها أن التصرفات والا‘مال الوحشية التي إرتكبتها زمرة خلق أمر بديهي ومسلم به بحيث أن وزارة لخارجية الأمريكية أعلنت هذه الزمرة عام 1997 جماعة إرهابية، وأكدت أن الجماعة هي منظمة قمعية يكرهها أغلبية الشعبين الإيراني والعراقي.

وتطرقت الرسالة إلى النشاطات الدعائية والتكاليف الباهضة التي ينفقها زعماء منظمة خلق الإرهابية لتحسين صورتها أمام الساسة الأمريكان، وقالت "إنه نتيجة لهذه الإجراءات أخرجت هذه الزمرة أسمها من القائمة الإرهابية السوداء لوزارة الخارجية الأمريكية".

وأشارت الممثلية الإيرانية برسالتها إلى الدور القمعي الذي قامت به منظمة خلق الإرهابية في العراق خلال فترة الرئيس العراقي المقبور صدام حسين، وذكرت رئيس بلدية نيويورك الأسبق بأن هذه الزمرة كان لها دور مهم في قمع الشعب العراقي ومساعدة صدام ولذلك فإن غالبية الشعب العراقي يكره هذه الزمرة.

وكان رئيس بلدية نيويورك الأسبق رودولف جولياني أبدى خلال مقاله نشره على موقع قناة فوكس نيوز الأمريكية دعمه لمنظمة خلق الإرهابية.