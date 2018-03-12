محكمة بحرينية تسجن 6 متظاهرين بجريمة الإرهاب

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين في شهر أبريل من عام 2012 بسد الشارع العام بإطارات ووضع قنبلة في إحداها وإشعال النار فيها أثناء الاحتجاجات ضد نظام آل خليفة.

وذكرت أنه عندما حاول المجني عليهما إزاحة الإطارات عن الطريق انفجرت القنبلة محدثة بالمجني عليهما حروقا شديدة تم نقلهما على إثرها إلى المستشفى ولخطورة الحالة الصحية للمتوفى تم نقله للخارج لتلقي العلاج إلا أنه توفي متأثرا بإصابته من جراء الانفجار وما لحق به من حروق.

وادعت المحكمة ان المتظاهرين المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية ضد حاكم البحرين ،هم ارتكبو "الجريمة الإرهابية".

وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال المفرقعات وتفجيرها بما من شأنه تعريض الناس للخطر والحرق العمد والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال تنفيذا لغرض إرهابي.