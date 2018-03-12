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نائب رئيس الوزراء التركي ينتقد خصومه السياسيين

نائب رئيس الوزراء التركي ينتقد خصومه السياسيين
الإثنين ١٢ مايو ٢٠١٤ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

انتقد نائب رئيس الوزراء التركي "أمر الله إيشلر" خصوم رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان لافتا إلى أنهم يتخفون وراء مناصبهم الوظيفية؛ في إشارة إلى كلمة رئيس اتحاد نقابات المحامين "متين أوغلو" التي أثارت غضب أردوغان.

وقال إيشلر عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، : "إن توجيه انتقادات سياسية، عبر التخفي وراء الزي الوظيفي؛ أمر، أقل ما يقال عنه، أنه يفتقد إلى اللباقة".

وأضاف إن ردّة فعل رئيس الوزراء على الكلمة كانت محقة، وتمثل رأي الشعب، لأن أوغلو استغل وظيفته ليتحدث باسم المعارضة.

وكان رئيس اتحاد نقابات المحامين، متين أوغلو" ألقى، مؤخراً، كلمة مطولة خلال الذكرى السنوية الـ 146 لتأسيس المحكمة الإدارية التركية العليا، ما أثار غضب أردوغان الذي اعتبر الكلمة مخالفة للبروتوكول، و"بعيدة عن الأدب وذات طابع سياسي" وخرج من القاعة بصحبة رئيس الجمهورية عبد الله غول، وعدد من المسؤولين.

في حين استغرب متين أوغلو غضب أردوغان؛ قائلاً إن كلمته كانت بناءة، ولم يتوقع ردة فعل كهذه من مسؤولي الدولة التركية، معبراً عن تصميمه على الاستمرار بقول ما يجب قوله دون الالتفات إلى أحد.

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