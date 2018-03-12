الخارجية الالمانية تعتبر إستفتاء شرق أوكرانيا غير شرعي

وأشار الى ان "روسيا عبرت عن إحترامه للإستفتاء الذي تم فى منطقتي لوجانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا، وأنها تطالب بإدراج نتيجة الاستفتاء في الحوار الوطنى في أوكرانيا بدون عنف".

ولفت شتاينماير الى أن "مهمة ألمانيا ستكون لمعرفة الكيفية التي نتعامل بها مع هذا الموقف الروسي"، معتبرا أن "دعم أي شكل من أشكال الانفصال سيكون بمثابة الطريق الخاطئ"، لافتا الى ان "الاستفتاء غير شرعي ويتعارض مع القواعد الدستورية في أوكرانيا".

وأشار شتاينماير إلى ضرورة أن "يبدأ "الحوار الوطني في أوكرانيا من خلال الجلوس إلى مائدة مستديرة"، مؤكدا "ضرورة نزع أسلحة التنظيمات غير الشرعية وإخلاء المباني الحكومية المحتلة".