جون كيري يلتقي عباس الخميس في لندن



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بريد الكتروني، بعد ان كانت نفت قبل ساعتين عقد هذا اللقاء، "ان الهدف من اللقاء هو مناقشة العلاقة مع الفلسطينيين مع ابقاء الباب مفتوحا امام مناقشة عملية السلام".

وكان مسؤول فلسطيني صرح في وقت سابق لفرانس برس ان اللقاء "سيبحث امكانية استئناف المفاوضات مع اسرائيل".

ووصف هذا المسؤول اللقاء بانه "قد يكون محاولة اللحظة الاخيرة من كيري لاستئناف المفاوضات" مع اسرائيل المتوقفة منذ نهاية اذار/مارس.

ومن ناحيته، ندد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي يقوم بزيارة رسمية لواشنطن ب"بوقف الحوار" بين الاسرائيليين والفلسطينيين. واكد امام منظمة يهودية اميركية ان "امن اسرئيل ليس موضع نقاش باي حال من الاحوال".

واوضح انه "يتوجب على الطرفين ان يدركا المكاسب التي سيجنيانها من اي اتفاق وكما ثمن اي فشل" داعيا اسرائيل والفلسطينيين الى "الامتناع عن القيام باي مبادرة من شأنها ان تعيق استئناف الحوار".

ومن المقرر ان يلتقي عباس في لندن ايضا عددا من المسؤولين البريطانيين ثم يتوجه الى فنزويلا في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعلن اواخر الشهر الماضي بعد الاعلان عن تشكيل حكومة تضم ممثلين عن السلطة وحركة حماس ان اسرائيل لن تتفاوض مع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الا اذا اعترفت حماس باسرائيل وتخلت عن العنف.

وتوقفت محادثات التسوية في نهاية اذار/مارس عندما لم يف كيان الاحتلال بوعده باطلاق اكثر من 20 اسيرا فلسطينيا، فرد الفلسطينيون على ذلك بالتقدم بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.