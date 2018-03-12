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جنرال روسي: خططنا مع مصر لضرب "مفاعل ديمونة" عام 67

جنرال روسي: خططنا مع مصر لضرب
الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

كشف جنرال كبير يدعى "فاسيلي رشتنكوب" خلال لقائه بشبكة RT الإخبارية بروسيا عن إجراء مخطط من جانب الاتحاد السوفيتي لضرب مفاعل ديمونة النووي في كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب 1967 بين مصر وإسرائيل، موضحًا أنه تم إلغاء العملية في اللحظات الأخيرة.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية لقاء الجنرال مع الشبكة الروسية، وذكرت أنه خدم بسلاح الطيران الروسي، أنه تلقى تعليمات صباح يوم 10 يونيو عام 1967 بضرب مفاعل ديمونة النووي مباشرة، وذلك بعد هجوم إسرائيل على سوريا، موضحًا أنه كان من المفترض تنفيذ التفجيرات بالمساء، قائلا: "كان لدينا بضع ساعات للاستعداد"، مؤكدًا أنه حصل على خريطة منطقة ديمونة، ولكن جاء إلغاء المهمة بسبب الانتصار المذهل للطيران الإسرائيلي باليوم الأول من الحرب، حيث استطاع ضرب القوات المصرية على الأرض دون أي رد فعل.

وأوضح أن المخابرات السوفيتية لم تكن على علم بالصواريخ الأمريكية المتمركزة بالمنطقة للدفاع عن أي هجوم جوى.

وأكد أنه أمر رجاله بإعداد 30 قنبلة من أجل الهجوم على المفاعل وبعض القواعد الأخرى لجيش الاحتلال بسيناء، وطلب منهم إزالة العلامات التي تدل على انتماء الطائرات لروسيا وتغيرها بألوان الطائرات المصرية، كما أنه طلب من الطيارين المشاركين في العملية بالصمت أو الكذب وعدم الكشف عن انتمائهم للاتحاد السوفيتي حال القبض عليهم.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى شهادات القادة العسكريين بروسيا والتي جمعتها شبكة RT ، موضحًا أنها تدل على وجود مبادرة مشتركة بين الاتحاد السوفيتي ومصر لتدمير مفاعل ديمونة النووي ردًا على الهجوم الإسرائيلي.

وأستطرد الجنرال في توضيح أسباب إلغاء المهمة، موضحا أن أسباب وقفها تعود للمحادثة التليفونية الدرامية بين الحاكم السوفيتي "ليونيد بريجنيف" وبين الرئيس الأمريكي "ليندون جونسون"، بالإضافة لوقف تنفيذ غزو كان مخطط بحيفا عن طريق البحر، مشيرا إلى أن الحاكم السوفيتي حذر نظيره الأمريكي بضرب أهداف إسرائيلية من قبل الإتحاد السوفيتي في حالة تقدم قوات الاحتلال تجاه دمشق. ورغم ذلك قرر وزير خارجية السوفيت وقتها اتخاذ خطوات تصعيديه وقطع العلاقات الدبلوماسية مع القدس بدلا من التدخل العسكري ، مشيرا إلى تفهم كلا الجانبين إلى خطورة التدخل العسكري والذي قد يؤدى لحرب عالمية نووية.

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