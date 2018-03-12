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التحذير من خطر الجماعات التكفيرية وتناحرها في سوريا

الإثنين ١٢ مايو ٢٠١٤ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

برنامج "بانوراما" يأتيكم في بث مباشر كل ليلة من 11:30 مساء بتوقيت طهران (19:00 ت.غ) ولمدة 55 دقيقة، وسيتناول موضوعات، دلالات تحذير قائد الثورة الاسلامية من الجماعات التكفيرية والخلافات بين الجماعات التكفيرية في سوريا وكارثة قطع الجماعات التكفيرية المياه عن مدينة حلب السورية.

مشاهدينا الكرام في حلقة هذه الليلة من برنامج بانوراما :
نتابع في ملفنا الاول دلالات تحذير قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي من خطر الجماعات التكفيرية ودعوته الى التصدي لها وتلاقي هذه الدعوة مع اتهام شيخ الأزهر جهات بنشر الفكر المتطرف واعتباره الفتاوى التكفيرية الشاذة غريبة عن المجتمع الاسلامي.
وفي الملف الثاني نتابع اخر معارك وخلافات هذه الجماعات التكفيرية فيما بينها بدءا من معارك داعش والنصر في دير الزور مرورا بخلافات النصر وما يسمى الجيش الحر في درعا وصولا الى هجوم داعش على زعيم جماعة القاعدة ايمن الظواهري.
اما في الملف الثالث فنتوقف عند كارثة قطع الجماعات التكفيرية هذه لمياه الشرب عن مدينة حلب السورية منذ عشرة ايام وهو ما ادى الى حالات تسمم بين اهلها وبات يهدد حياة الملايين منهم .
 

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