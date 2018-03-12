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الجمريّ: المنامة تسعى لإيجاد معارضة بديلة للتفاهم معها

الجمريّ: المنامة تسعى لإيجاد معارضة بديلة للتفاهم معها
الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أوضح الكاتب منصور الجمريّ أنّ الحكومة البحرينيّة تسعى لإيجاد "معارضة بديلة"، تستطيع التفاهم معها، متّبعة النهج ذاته لإيجاد "مجتمع مدنيّ بديل"، و"نشاط طلابيّ بديل".

ونقل موقع "منامة بوست" عن رئيس تحرير صحيفة الوسط ، اشارته عبر مقالة له الاثنين تحت عنوان "البحث عن معارضة بديلة"، الى أنّ الأنظمة السياسيّة الحكيمة هي التي تفسح المجال لمن يرغب في ممارسة العمل السياسيّ بطريقة سلميّة وقانونيّة وديمقراطيّة من خلال النظام، وتفسح المجال لوجهات النظر المعارضة أن تنطلق بحريّة، وضمن حكم القانون العادل والملتزم بضوابط دوليّة معترف بها.

واضاف الجمري، أنّ الأنظمة القمعيّة تجرم المعارضة السلميّة وتختلق لها القضايا وتملأ السجون والمنافي بهم. لافتاً إلى أنّ خلق معارضة بديلة سيكون مصيره أسوأ بكثير من مصير المجتمع المدنيّ البديل، لأنّها ستكون من دون مصداقيّة منذ بدايتها إلى نهايتها، كما أنّه ليس لها أيّ اعتبار وليس لها أي قيمة تذكر، وبالتالي ستضاف إلى نشاطات العلاقات العامة التي لا تقدّم ولا تؤخّر شيئاً.

وقال أنّ الخطوات التي اتّخذت لاستبدال المجتمع المدنيّ تستخدم حاليّاً تجاه الجمعيّات السياسيّة المرخّصة، إذ إنّ الجهات الرسميّة أبلغت أكبر الجمعيّات، بما في ذلك "الوفاق" و"وعد"، أنّ انتخاباتها ونشاطاتها مخالفة للقانون، وبالتالي فإنّها تمهِّد للإجهاز عليها متى ما كانت هناك حاجة لذلك.

واعتبر الكاتب المجتمع المدنيّ البديل ليست له قيمة تذكر، حيث أنّ المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان رفضت، أثناء زيارتها للبحرين خلال الشهرين الماضيين، الشرط الحكوميّ بالالتزام بالتواصل مع الجمعيّات التي تعترف بها فقط، مشيرا إلى أنّ الجمعيّات السياسيّة تعيش تحت حصار منذ تأسيسها.

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