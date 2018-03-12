أوكرانيا : إرهاصات انفصال الشرق

نحو تسعين بالمئة ممن شاركوا أيدوا تقرير المصير.
ونيتهم إجراء استفتاء آخر للانضمام الى روسيا .
دونيتسك ولوهانسك على خطى القرم .
والمستقبل يؤشر الى مخاوف وقوع حرب أهلية .
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دانا الاستفتاءين .
وحملا روسيا الخلفيات والتبعات .
فماذا بعد استفتاءي دونيستك ولوهانسك في شرق أوكرانيا؟
وهل يستتبعانهما بالاستفتاء على الإنضمام الى روسيا ؟
وما تداعيات ذلك على علاقة روسيا بالغرب ؟
وما حقيقة مشاركة مرتزقة من شركة " اكاديمي" في قمع الاستقلاليين ؟
عبد الله حمودة عضو المعهد الملكي البريطاني في الشؤون الدولية
محمود البطل محلل بالشؤون الروسية
زكريا جابر خبير في العلاقات الدولية