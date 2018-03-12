أوكرانيا : إرهاصات انفصال الشرق

نحو تسعين بالمئة ممن شاركوا أيدوا تقرير المصير.

ونيتهم إجراء استفتاء آخر للانضمام الى روسيا .

دونيتسك ولوهانسك على خطى القرم .

والمستقبل يؤشر الى مخاوف وقوع حرب أهلية .

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دانا الاستفتاءين .

وحملا روسيا الخلفيات والتبعات .

فماذا بعد استفتاءي دونيستك ولوهانسك في شرق أوكرانيا؟

وهل يستتبعانهما بالاستفتاء على الإنضمام الى روسيا ؟

وما تداعيات ذلك على علاقة روسيا بالغرب ؟

وما حقيقة مشاركة مرتزقة من شركة " اكاديمي" في قمع الاستقلاليين ؟



عبد الله حمودة عضو المعهد الملكي البريطاني في الشؤون الدولية

محمود البطل محلل بالشؤون الروسية

زكريا جابر خبير في العلاقات الدولية