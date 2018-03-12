انجازات ايران العسكرية جعلت تواجد العدو بالمنطقة غير مجد

وبين حاجي زادة في مقابلة متلفزة مساء الاثنين، ان الجمهورية الاسلامية في ايران ومن خلال استنادها على طاقاتها المحلية والاستفادة من هذه المواهب القيمة استطاعت ان تنتصر على العقوبات المفروضة من قبل الاعداء.

واضاف: ان ايران ومن خلال الاستفادة من الهندسة العكسية استطاعت نسخ عدد من الطائرات من دون طيار حيث سيدخل عدد منها الخدمة خلال الاشهر المقبلة.

ولفت الى ان القوات المسلحة الايرانية استطاعت تحديث معداتها العسكرية بحيث سبقت العدو في بعض اقسام هذا المجال وقال: ان التطور العسكري والتسليحي الايراني ادى الى ان يتخلى العدو عن اطلاق التهديدات ويدعو الى التفاض مع ايران.

واشار قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الايراني الى انتاج الصواريخ البالستية في البلاد وقال: في المستقبل القريب سيصل مدى الصواريخ المضادة للسفن من 50 كيلومترا الى 100 كيلومتر وان العدو قد ادرك هذا الامر الهام بانه فقد تاثير تواجده العسكري في نطاق 300 كيلومتر من ايران.

