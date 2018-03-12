انطلاق منتدى الدوحة بغياب مصري سعودي إماراتي

وخلت قائمة المشاركين التي نشرت بالموقع الإكتروني للمؤتمر وتضمنت 300 شخصية من 69 دولة وجود مشاركين من دول مصر والسعودية والإمارات.

وتضمنت القائمة اسما واحدا لصحفي مصري – كصحفي- وليس كمشارك ، فيما خلت من أي وجود إماراتي أو سعودي على أي مستوى بما فيها الجانب الإعلامي.

وافادت صحيفة راي اليوم ان القائمة تضمنت وجود مشاركين من البحرين، إلا أن أيا منهم لم يكن يحمل منصبا رسميا، وكان أبرز المشاركين البحرينيين بالمنتدى المفكر والوزير السابق علي محمد فخرو، بحسب لائحة المشاركين بموقع المؤتمر.

وفي كلمة له بافتتاح منتدى الدوحة في دورته الـ14، دعا وزير خارجية قطر، خالد العطية، إلى تعميق قيم الحوار والتسامح وعدم الاقصاء الطائفي أو السياسي.

وقال في كلمته إن “الشعوب العربية التي قدمت أرواحها وما زالت من اجل الحرية والكرامة والحكم الرشيد تتطلع إلى ضرورة استمرار عمليات الإصلاح التي تم البدء فيها لمواجهة ما تأتي به الثورات من عوارض جانبية وآثار سلبية من اجل بناء مستقبل يتحقق فيه طموح الشعوب في حياة أفضل”.

وتابع :” لذا يتعين تحقيق التوازن بين تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار والتحول الديموقراطي عبر احترام مقومات الشرعية والعدالة وتعميق قيم الحوار والتسامح وعدم الاقصاء الطائفي او السياسي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان”.

ويعقد منتدى الدوحة بمشاركة 300 شخصية من قادة الرأي العالمي والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات إقليمية والدولية يمثلون أكثر من 69 بلداً ومنظمة.

ومُنتدى الدوحة هو منتدى سنوي يسعى إلى تقديم نظرة شاملة للقضايا المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في دول الشرق الأوسط والعالم.

وبالتزامن مع منتدى الدوحة، يعقد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من الشخصيات من اقتصاديين وخبراء وباحثين وأكاديميين ورجال أعمال وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في المجال الاقتصادي.