وهنأ الخطابي العالم الاسلامي والمراجع العظام وجميع المؤمنين في بقاع الارض بذكرى المولد الشريف لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام .

وقال الخطابي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس، هناك استعدادات على المستويين الاجتماعي والخدمي وعلى مستوى الحكومة المحلية، موضحا وجود استعدادات مكثفة ومهمة قامت بها الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة لكون ان الزائرين سيتوجهون اولا الى محافظة النجف الاشرف لزيارة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام وبعد ذلك يتوجهون الى محافظة كربلاء لزيارة الامام الحسين عليه السلام واخيه ابي الفضل العباس عليه السلام .

ووصف الزيارة بانها تكتسب اهمية كبيرة للغاية بين صفوف المسلمين في العالم، متوقعا وصول اعداد كبيرة من الزائرين الى محافظة كربلاء المقدسة و"نحن كحكومة محلية واجهزة امنية على اتم الاستعداد لاستقبال زوار ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام".

واشار الى ان الاجهزة الامنية بحالة جيدة جدا وعلى اتم الاستعداد وكذلك الاجهزة الخدمية متحضرة لاستقبال الزائرين.

