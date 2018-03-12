الوكالة: المحادثات مع ايران متواصلة حول الخطوات العملية اللاحقة

واضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان صدر مساء الاثنين عقب اختتام الجولة الجديدة من المفاوضات مع الوفد الايراني، ان المحادثات ينبغي لها ان تستمر لتحديد الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من قبل ايران في المستقبل.

وانعقد الاجتماع فيما تنتهي مهلة الاشهر الثلاثة التي اتفق الجانبان عليها لتنفيذ 7 خطوات عملية بعد غد الخميس.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي قد اكد في تصريح ادلى به لوكالة انباء فارس التزام طهران حيال تنفيذ تعهداتها المتفق عليها خلال المهلة المحددة.

واكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها الصادر بعد اجتماع امس الاثنين ان طهران قد اتخذت خطوات عديدة وماتزال مستمرة حيال البعض الآخر.

وقالت، ان الوكالة وايران عقدتا اجتماعا فنيا آخر تناول البحث حول احراز تقدم في تنفيذ الخطوات العملية التي اتفق عليها الجانبان قبل 3 اشهر وفق "اطار التعاون" .

ولم تشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى تاريخ انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات مع ايران.

