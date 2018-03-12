كونتي يلمح الى احتمال ترك يوفنتوس

وقال كونتي "اذا اختار انطونيو طريقا آخر فسيكون ذلك باحترام كبير للنادي وللاعبين".وتأتي كلمات كونتي على شكل خطاب الرحيل او في اطار الضغط على النادي بعد ان قاد يوفنتوس الى 3 القاب متتالية. واضاف "كونتي واثق من احراز دوري ابطال اوروبا التي سبق ان توج بها كلاعب (عام 1996)، واريد ان افوز بها كمدرب. لكن لو سألتموني ما اذا كان بالامكان ذلك مع يوفنتوس، اجيب اليوم بكلمة لا".واشار الى ان المسؤولين في النادي يعرفون "افكاره" وان لدى النادي "الوقت الكافي لهضم ما قلته الان" بخصوص موضوع التعزيزات الضرورية لصفوف الفريق. وختم انه بعد نهاية فترة الراحة الفاصلة بين الموسمين الحالي والمقبل، سيكون "جاهزا للاستمرار في عمله اذا ما كان هناك شيء مثير للعمل" مع فريق معزز الصفوف.

