بالصور؛ اليوم الـ 20 لمعركة الامعاء الخاوية؛ والتضامن بازدياد

واضاف مراسلنا ان المشاركين عبروا عن ضرورة التحرك الحقيقي لانقاذ الاسرى الفلسطينيين بشكل عام والاسرى الاداريين بشكل خاص الذين اضربوا عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري والتي تنفذها حكومة الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين لاسيما من القادة السياسييين، خصوصا وان نظام الاعتقال الاداري لا يستند الى اي قانون او عرف دولي.

من جهته، دعا القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، الى التوحد في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي مشددا على ان تحرير الاسرى الفلسطينيين يمر عبر طريق واحد هو طريق المقاومة.

اما نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، فقد دعا السلطة الفلسطينية الى حمل ملف الاسرى الى المنظمات الدولية وملاحقة تل ابيب في جرائم الحرب.

يذكر ان اكثر من 150 اسيرا اداريا اعلنوا اضرابا مفتوحا عن الطعام رافضين سياسة الاعتقال الاداري والذي لايستند الى اي تهمة او محاكمة او مدة زمنية.