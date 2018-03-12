سفير فرنسي يستقيل من منصبه بسبب العنصرية في بلاده

واضاف مراسلنا ان السفير المستقبل اكد أنه شرح العنصرية الحقيقية في وزارة الشؤون الخارجية في رسالة الى الرئيس فرانسوا هولاند، والتي يبرر فيها له استقالته، وقد نشرت الرسالة، اليوم الثلاثاء في العديد من وسائل الاعلام الفرنسية.

وقال كدادوش في هذا المنحى إن "الخارجية التي يقودها لوران فابيوس رفضت منحي منصب سفير في المغرب بسبب اسمي وأصلي الجزائري".

واستنكر الدبلوماسي في مقابلة هذا الصباح على إذاعة فرانس انفو أن رفض الخارجية الفرنسية منحه منصب سفير في المغرب لأن لدي اسم من أصل جزائري وبأن الخارجية أكدت له ذلك خاصة وبأن الجالية اليهودية الكبيرة جدا في المغرب لاتقبل بذلك واستهجن كدادوش ذلك بقوة.

واتهم السفير المستقيل الخارجية الفرنسية بأنها "تمارس عنصرية مغطاة وبأنها ترتكب جرائم عنصرية خطيرة سواء في لغة الكلام أو السلوك"، مضيفا: قضيتي ليست فريدة من نوعها في الخارجية الفرنسية، أستطيع أن أوجه انتباهكم إلى حالات أخرى من الزملاء الذين رفعوا دعاوى فضائية بسبب التمييز الممارس ضدهم بسبب دياناتهم وأصولهم.

وأعلن كدادوش في هذا السياق عن نيته برفع القضية إلى المحكمة بالقول "لقد تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة للتنديد بالسلوك العنصري والتمييز الاجتماعي والمعاملة التفضيلية".

وقال الدبلوماسي السابق انه مستعد للذهاب الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

