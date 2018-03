"سيجيت" تطلق مجموعة من أجهزة التخزين في الشرق الأوسط‌

ومن أبرز المنتجات الجديدة التي أطلقتها "سيجيت"، جهاز التخزين المحمول بسعة 4 تيرابايت "باكأب بلس فاست" Backup Plus FAST الذي تقول الشركة إنه يأتي ضمن فئة أقراص النسخ الاحتياطي.

وقالت الشركة إن جهاز التخزين الجديد يتسم بالسرعة حيث إنه يوفر ضعف سعة وسرعة معظم محركات الأقراص المحمولة المتاحة حالياً في السوق، كما أنه يتميز بواجهة "يو إس بي 3.0″ USB 3.0 وهو يحقق سرعات نقل بيانات تصل إلى 220 ميجابت في الثانية.

كما أطلقت "سيجيت" جهاز التخزين المحمول الذي تزعم أنه الأنحف في العالم بسعة 2 تيرابايت "باكأب بلس سليم" Backup Plus Slim الذي يتمتع بتصميم نحيف مدمج وواجهة "يو إس بي 3.0″.

وذكرت الشركة أن كلا الجهازين الجديدين يوفران واجهة استخدام برامج "سيجيت"، مثل برنامج "داشبور" Dashboard الذي يوفر حلاً للنسخ الاحتياطي بنقرة واحدة. كما ذكرت أنه وبمجرد تثبيت تطبيق "موبايل باكأب" Mobile Backup على أي جهاز محمول يعمل بنظام التشغيل "أندرويد" و "آي أو إس"، يمكن للمستخدم بسهولة إجراء النسخ الاحتياطي لكافة الصور ومقاطع الفيديو من ذلك الجهاز إلى محرك الأقراص أو خدمة التخزين عبر الحوسبة السحابية.

كما يقوم برنامج "داشبورد" بالنسخ الاحتياطي للألبومات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"فليكر" لضمان حفظ كافة الصور والفيديوهات المتبادلة عبر هذه الشبكات والعثور عليها بسهولة، وحتى الصور التي يشار بها للمستخدم يمكن تخزينها من الشبكات الاجتماعية إلى محرك الأقراص.

هذا ويتوفر محرك أقراص "النسخ الاحتياطي السريع" Backup Plus FAST المحمول بسعة 4 تيرابايت حالياً بسعر يبلغ حوالي 1299 درهم إماراتي لدى متاجر التجزئة الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت.

كما يتوفر محرك أقراص "النسخ الاحتياطي النحيف" Backup Plus Slim المحمول بسعات متعددة بالأسعار التالية، 500 جيجابايت بسعر 259 درهم إماراتي، 1 تيرابيات بسعر 339 درهم إماراتي، 2 تيرابايت بسعر 599 درهم إماراتي. وتتوفر هذه الأجهزة لدى كافة متاجر التجزئة الرئيسية المنتشرة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.