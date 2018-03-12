ظریف يؤكد الدفاع عن حقوق الشعب الایرانی بعزیمة راسخة

وأشار ظریف في تصريح للصحفیین لدى وصوله مطار فیینا، إلى أنه سيتبادل مساء اليوم مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي کاثرین اشتون وجهات النظر حول ثلاثة ایام من المحادثات الرئیسیة بین ایران ومجموعة 1+5، والتي ستبدا منذ صباح یوم غد الاربعاء.

واضاف ظريف؛ "اننا سندخل في هذه الجولة من المفاوضات مرحلة صیاغة النص المشترك للاتفاق النهائي"، معربا عن ارتیاحه لإجراء نقاشات جیدة في المحادثات الرسمیة واللقاءات السابقة.

واوضح وزیر الخارجیة الایراني انه یتوقع اجراء عدة جولات مکثفة من المحادثات لانجاز النص المشترك للاتفاق النهائي والتي تبدا اعتبارا من هذه الجولة وقد تستمر لثلاث جولات لاحقة.

واکد ظریف؛ "اننا جاهزون للحوار بعزیمة لا تلین من اجل حمایة حقوق الشعب الایراني وان نتوصل الی نتیجة وهناك فرصة کافیة للتوصل الی ذلك".