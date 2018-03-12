من جديد.."صه.. البنات لايصرخن!" ينال جوائز عالمية

وقد حصل الفيلم في القسم الروائي للمهرجان على جائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثلة للنجمة طناز طباطبائي.

كما حصل الفيلم على ديبلوم فخري لأفضل فيلم من هذا المهرجان الذي يقام سنوياً وتعرض فيه أفلام لمخرجات عالميات.

وفيلم "صه.. البنات لا يصرخن" حصل على جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور في مهرجان فجر السینمائي الحادي والثلاثين وشارك في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان ساوباولو، وكرالا، وتشناي، وبنغلور، وبونه، وأرواين وغیرها من المهرجانات العالمیة.

والفيلم يروي قصة فتاة ترتكب جريمة قتل في ليلة زفافها، وهو من تمثيل طناز طباطبائي وبابك حميديان وجمشید هاشم بور وشهاب حسیني ومریلا زارعي وستاره إسکندري وهادي مرزبان وفرهاد آئیش ومائده طهماسبي.