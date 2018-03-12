بالصور ..اعتصام لأهالي مخيم نهر البارد للمطالبة بالإسراع بإعماره

وقد شارك في الاعتصام ممثلو الفصائل واللجان الشعبية، وحشد من أبناء المخيم، وألقى الاستاذ أحمد عوده كلمه باسم المعتصمين، طالب خلالها الأونروا والدول المانحة، والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينيه الوفاء بالتزاماتها بإعمار المخيم، والإسراع بتوفير الأموال اللازمه لذلك، حيث مضى سبع سنوات حتى الآن وما زال أهل المخيم يسكنون في

البركسات والكاراجات.

ثم تحدث السيد جون مدير مشروع إعادة إعمار المخيم في الأنروا، واعداً بنقل مطالب المعتصمين لإدارة الأنروا، مؤكداً سعي الأنروا لتأمين التمويل من الدول المانحة، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها.

وفي الختام تسلم السيد جون مذكرة باسم المعتصمين موجهة لإدارة الأنروا.