البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

واشنطن ترفض كشف النقاب عن السجون السرية للسي آي ايه

واشنطن ترفض كشف النقاب عن السجون السرية للسي آي ايه
الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

استأنفت الحكومة الاميركية حكما اصدره قاض في غوانتانامو يأمرها فيه بكشف النقاب في شكل كامل عن برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، وفق ما افاد موقع المحاكم العسكرية الاثنين.

وفي وثيقة من 26 صفحة مؤرخة في 23 نيسان/ابريل ورفعت السرية عن مضمونها اخيرا، طلب رئيس المدعين العسكريين مارك مارتنز من القاضي في غوانتانامو اعادة النظر في قراره التاريخي الصادر في 14 نيسان/ابريل.

وفي هذا الحكم، امر الكولونيل جيمس بول الحكومة بان تسلم الدفاع كمية من المعلومات حول السجون السرية التي اعتقل فيها المتهمون الرئيسيون في غوانتانامو، على ان يشمل ذلك امكنة الاعتقال واساليب الاستجواب المستخدمة وكل الاعترافات التي تم الحصول عليها.

وتعرض السعودي عبد الرحيم الناشري الذي تتهمه امريكا بالضلوع في الاعتداء على المدمرة الاميركية "يو اس اس كول" العام 2000 قبالة اليمن، لاستجوابات عنيفة بين اعتقاله العام 2002 ونقله الى غوانتانامو في ايلول/سبتمبر 2006.

كذلك، تعرض العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الباكستاني خالد شيخ محمد لـ183 جلسة ايهام بالغرق، فيما خضع اربعة متهمين معه يواجهون ايضا العقوبة القصوى لاساليب استجواب تعتبر بمثابة تعذيب قبل نقلهم الى غوانتانامو.

ويؤكد محامو المتهمين انهم لم يحصلوا سوى على معلومات ضئيلة حول الفترة التي كان فيها موكلوهم معتقلين لدى السي آي ايه.

وفي استئنافه لملف الناشري، طلب الجنرال مارتنز من القاضي انتظار صدور تقرير من مجلس الشيوخ حول برنامج الاعتقال والاستجوابات في مرحلة ما بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001.

واذ تطرق مرارا الى موضوع "الامن القومي"، اكد المدعي انه "سبق ان سلم 245 الف صفحة للدفاع" اضافة الى "ملخصات وتصريحات" من شانها تجنب نشر معلومات سرية.

واعتبر ان القاضي بول تجاوز سلطاته لان قانون المحاكم العسكرية الاستثنائية يفرض عليه تجنب احداث اوضاع "تضطر فيها (الحكومة) الى الاختيار بين حماية معلومات سرية باسم الامن القومي واحالة مرتكبي انتهاكات خطيرة لقانون الحرب على القضاء".

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

"وورلد تريبيون": "سي آي ايه" تدرب 10 آلاف سوري في الاردن

مدير "سي آي إيه" يزور كييف سراً وباسم مستعار للقاء مسؤوليها

آخر الأخبار

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد: لا زالنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا...

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من "مجتهد"..هذا ما فعله بن سلمان بـ"منصور هادي"!

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

الأکثر مشاهدة