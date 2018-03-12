بانوراما:دعوة ظريف لزيارة السعودية والعنف بالعراق وذكرى النكبة

برنامج بانوراما لهذه الليلة يتضمن :

دعوة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لنظيره الايراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض، حيث نتابع خلفيات الدعوة واسبابها واثارها على ملفات المنطقة الساخنة.

ثم نلقي الضوء على اليوم الدموي في العراق، لا سيما بغداد حيث استهدفت بهجمات تفجيرية اودت بحياة اكثر من 25 شخصا، في وقت يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية في محافظة الانبار حيث يحقق تقدما بمواجهة مسلحي داعش في الفلوجة.

واخيرا نسلط الضوء على الذكرى السادسة والستين للنكبة، حيث عانى الشعب الفلسطيني اقسى انواع التشرد والقمع تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي دون ان تقدم الانظمة العربية التي تبنت القضية اي حل ناجع لهذه المشكلة طيلة سنوات الاحتلال.