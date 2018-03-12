توافق ظريف واشتون على جدول لصياغة مسودة الاتفاق النهائي

وفي ختام عشاء عمل جمعه بنظيرته الاوروبية كاثرين اشتون اوضح ظريف أنه سيتم طرح وجهات نظر كلية حول المباحثات على أن تجري بعدها الدول الست مناقشات فيما بينها لتنطلق جولة المحادثات حول إعداد مسودة الاتفاق النهائي الشامل.

وكان ظريف قد أكد أن جولة المحادثات النووية في فيينا اكثر حساسية هذه المرة لكونها تركز على صياغة النص النهائي، مشيرا الى أن إنجاح المباحثات يعتمد على حسن نوايا الطرف الآخر وجديته.

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن مفاوضات فيينا ستتناول عددا من القضايا المتنوعة، مشيرا الى أن الجانبين لديهما الحلول والخيارات لمعالجتها.

وشدد عراقجي على أن الطرفين يسعيان عبر هذه المباحثات الى التوصل لرؤية مشتركة لتحقيق اتفاق شامل، وقال إن وزراء الخارجية سيجتمعون في حال الاتفاق على صياغة مسودة الاتفاق النهائي، واضاف أن المطلوب هو الاتفاق الشامل وأن اي خلاف على اي قضية سيؤدي الى عدم الاتفاق.

