اميرعبداللهيان للعالم: لم نتلق حتى الآن دعوة خطية من الرياض

وأضاف: إن ايران والسعودية بلدان مهمان في المنطقة، وأن طهران ترحب بالمحادثات واللقاءات مع الرياض، كما أن إيران ترحب بإزالة سوء التفاهم مع السعودية وتكريس المزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أعلن في وقت سابق أنه وجّه دعوة الى نظيره الايراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض، مضيفا أن بلاده مستعدة لاستقبال الوزير ظريف في أي وقت يراه مناسبا.

وقال الفيصل للصحفيين خلال افتتاحه أعمال منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان الذي تستضيفه الرياض، إنّ المملكة وجّهت دعوة لظريف وإنّ الرياض مستعدّة لاستقباله في أي وقت يراه وزير الخارجية الايراني مناسبا، مؤكّدا أنّ بلاده ترغب باستقبال ظريف لأنّ ايران جارة للمملكة وتملك علاقات معها.