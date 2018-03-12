الجعفري يصف تأسف الابراهيمي بالخطوة الشجاعة

وأكد الجعفري أن اعتذار الدول التي تورطت في الأزمة السورية لن يكون كافيا، وقال إن على هذه الدول أن تدفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها بسوريا.

واتهم الجعفري كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية وقطر بارتكاب أخطاء عبر تدخلها بالشأن الشوري، واكد أن على هذه الدول أن تتحمل مسؤولية الدماء التي سفكت في سوريا.

وكان المبعوث الدولي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أعلن عن أسفه لعدم تمكنه من حل الأزمة السورية، وقال إن الإيرانيين قَدموا خطة لإنهاء الأزمة جديرة بالاهتمام وكانوا على استعداد للعمل على تأجيل الانتخابات الرئاسية في سوريا في حال موافقة مجلس الأمن الدولي عليها.