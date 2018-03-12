توسيع التعاون الامني وتضييق الحريات ؟

في الحالين ثمة اسئلة عن ابعاد ذلك ؟

فالقاعدة البحرية البريطانية في الجفير تشهد اكبر توسعة ...والحكومة تنفي بناء قاعدة عسكرية.

لكن السفارة البريطانية تشير الى تعزيز تعاونها الدفاعي والأمني مع البحرين.

اما في مجال حرية الصحافة فالبحرين ضمن أسوأ الدول بسبب الرقابة الحكومية وترهيب الصحافيين

تقول احدى الشبكات المعنية

في حين يصف كاتب بريطاني البحرين بجزيرة التعذيب .

في المقابل لايزال التجمهرجريمة تصل عقوبتها الى الخمس سنوات .

فيما التجنيس السياسي سيولد انفجار سكانيا يقول نائب عن كتلة الوفاق .

فالى اين تتجه الاوضاع في البحرين ؟

وكيف ستكون المرحلة المقبلة ؟

الضيوف:

محمد المطوع- النائب الاول لامين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي

عبد علي حسن- نائب سابق في جمعية الوفاق