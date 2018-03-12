مفاوضات فيينا، واحتمالات الاتفاق النهائي - الجزء الاول

- ما أهمية انعقاد هذه الجولة مع قرب انتهاء الاتفاق المرحلي بين الطرفين في العشرين من تموز يوليو المقبل ؟
- أين تكمن العقبات أمام الاتفاق النهائي وما الإيضاحات الجديدة التي طلبتها الوكالة الدولية للطاقة من طهران؟
- هل يريد الطرفان في هذه الجولة التوصل إلى اتفاق شامل لإثبات الطابع السلمي للنووي الإيراني أم صياغة إطار؟
الضيوف:
ناصر سوداني- عضو مجلس الشورى الاسلامي
يسري أبو شادي- كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا
عمر اسماعيل- محلل في الشؤون الاوروبية
نويد بهروز- موفد قناة العالم الى فيينا