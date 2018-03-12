البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

بدء ضخ المياه إلى الخزانات الرئيسة في حلب

بدء ضخ المياه إلى الخزانات الرئيسة في حلب
الأربعاء ١٤ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

بدأت المياه بالعودة تدريجيا إلى عدد من أحياء حلب وذلك بعد إقلاع محطة الضخ الرئيسية للمياه في حي سليمان الحبي.

وبين مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب المهندس مصطفى ملحيس في تصريح لـ "سانا" إنه تم البدء بضخ المياه إلى الخزانات الرئيسة في المدينة على أن تعود المياه تدريجيا إلى كل أنحاء المدينة حتى مساء غد (اليوم الأربعاء).
كما ذكرت مصادر متطابقة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن محطة سليمان الحلبي عادت لضخ المياه إلى محافظة حلب بعد أنباء عن نجاح وساطة مبادرة أهالي حلب.
فيما أوضح الهلال الأحمر السوري فرع حلب أنه "بجهود كبيرة من الجهات الخدمية المسؤولة من الأطراف، وبجهود حثيثة من فرق الهلال الأحمر، بدأ عودة ضخ المياه من محطة سليمان الحلبي، لتغذي أحياء مدينة حلب وتوفر مياه آمنة للجميع".
وشهدت مدينة حلب انقطاعا بالمياه لعشرة أيام على التوالي ما زاد من معاناة الأهالي في الحصول على مياه الشرب والاستخدامات الأخرى، وسط محاولات البحث عن بدائل، في حين بثت تقارير مسجلة أظهرت العديد من أهالي حلب وهم يصطفون بالطابور لتعبئة مياه الشرب من صنابير مياه عامة موصولة على أبار جوفية، إضافة لصور أطفال يقومون بنقل المياه إلى منازلهم على عربات حديدية وخشبية.
وكان مصدر مطلع أفاد يوم الاحد أن "جبهة النصرة" قامت عمدا بقطع المياه عن مدينة حلب وبشكل منفرد لممارسة الضغط على الحكومة السورية بهف وقف القصف الذي تتعرض له المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأفاد أهالي، في وقت سابق الاثنين, عن بدء عودة المياه لمناطق في حلب بينها محطة بغداد والشيخ طه والسليمانية والنيال بعد انقطاع دام 9 أيام، إلا أنها لم تدم طويلا، كما أنها لم تصل إلى الطوابق العليا بسبب ضعف ضغطها.
يذكر أن العديد من المناطق في سوريا تعرضت لانقطاع المياه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من بينها مدن حماة وحمص وادلب بالإضافة لمناطق بريف دمشق ومدينة السلمية بريف حماة، حيث استمر انقطاع المياه عنها لعشرات الأيام، ما دفع الأهالي إلى اللجوء للصهاريج لتعبئة الخزانات من مياه الآبار، ووصل سعر المتر المكعب لأكثر من ألف ليرة.

 

روابط ذات صلة

العطش يضرب مدينة حلب!

للسوريين في حلب...لائحة بالأماكن التي توفر مياه صالحة للشرب

حلب تواجه كارثة انسانية بعد قطع المياه عنها+ فيديو

آخر الأخبار

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد: لا زالنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا...

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من "مجتهد"..هذا ما فعله بن سلمان بـ"منصور هادي"!

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

الأکثر مشاهدة