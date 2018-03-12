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كلام الفيصل.. هل يؤسس لإنعطافة سعودية؟

كلام الفيصل.. هل يؤسس لإنعطافة سعودية؟
الأربعاء ١٤ مايو ٢٠١٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

قبيل وصول وزير الدفاع الاميركي الى السعودية خرج وزير خارجيتها سعود الفيصل ليعلن أن "الرياض وجهت دعوة لوزير الخارجية الإيراني لزيارة المملكة".

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض قال الفيصل: إن "المملكة وجهت الدعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة السعودية، مضيفا أن المملكة مستعدة لاستقباله في أي وقت يراه مناسبا له".

كلام الفيصل يحمل في طياته دلالات حول إمكانية أن تشهد العلاقة بين طهران والرياض إنعطافة إيجابية يمكنها أن تنعكس على مختلف التطورات الحاصلة في الشرق الاوسط، أشار الفيصل الى أن "السعودية مستعدة للتفاوض والحديث مع إيران"، كما غمز من قناة مكافحة الإرهاب حيث اشار بالقول: "ظاهرة الإرهاب من أهم الأسباب التي تعود بالضرر على الجميع، مما يتطلب تعاون الجميع للتصدي له، والكف في ذات الوقت عن التدخل في شؤون الدول الداخلية".

واللافت أن كلام وزير خارجية السعودية التي تعتبر من أبرز الدول الداعمة لمقاتلي المعارضة السورية لا سيما تلك المتشددة منها، أتى قبل وقت قصير من وصول وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل الى جدة التي تشكل المحطة الاولى في جولة تقوده الى الاردن والاراضي المحتلة ، يجري خلالها محادثات تطغى عليها المخاوف بشأن ايران والحرب في سوريا، ومن المتوقع ان يلتقي هيغل كبار المسؤولين السعوديين قبل ان يشارك في اجتماع مع وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي غدا الاربعاء في جدة.

إذاً يأتي الموقف السعودي الجديد والإيجابي تجاه إيران التي تعتبر حليفاً بارزا لنظام الرئيس بشار الاسد ليعبّر عن نظرة سعودية جديدة لواقع الأمور التي تجري في المنطقة ولا سيما في سوريا، فهي شرعت بمعاقبة كل من يذهب من المملكة للقتال في سوريا ولهذه الغاية أصدر الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، مطلع شباط الفائت أمرا ملكيا يعاقب بموجبه بـ"السجن مدة لا تزيد على عشرين عاما كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى الى تيارات أو جماعات دينية وفكرية متطرفة".

وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع - الجماعات و التيارات - بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة".

** يوسف الصايغ - آسيا نيوز

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