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بغداد تحبط توغلا لداعش من سوريا وتدمر 5 صهاريج

بغداد تحبط توغلا لداعش من سوريا وتدمر 5 صهاريج
الأربعاء ١٤ مايو ٢٠١٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية الثلاثاء، عن اعتقال 6 عناصر من "داعش" وتدمير 5 صهاريج تابعة لهم اثناء محاولتهم الدخول للاراضي العراقية من سوريا.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قائد العمليات اللواء الركن ضياء كاظم قوله، ان "قوة من قيادة العمليات تمكنت من إلقاء القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش الارهابي يحملون الجنسية السورية وتدمير 5 صهاريج إثناء محاولتهم التسلل من سوريا الى داخل الأراضي العراقية شمال قضاء القائم (350 كم غرب الرمادي).

وأضاف كاظم: ان "العملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا الى ان "القوة نقلت المعتقلين الى مركز امني للتحقيق معهم ومعرفة الجهات التي تقف وراءهم".

وكانت عمليات الجزيرة والبادية اعلنت، في 27 نيسان 2014، عن مقتل 5 من سائقي صهاريج محملة بالوقود داخل العمق السوري، أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية لتجهيز عجلات "داعش" بالوقود، مشيرة إلى أنها حرقت جميع الصهاريج.

يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية الى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، وادت الى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة.

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