اوكلاهوما يقترب من نصف نهائي المنطقة الغربية

وهو الفوز الثالث لاوكلاهوما سيتي ثاندر مقابل خسارتين وبات بحاجة الى الفوز في المباراة السادسة المقررة بعد غد الجمعة في لوس انجليس لبلوغ نهائي المنطقة الغربية، وفي حال فشل سيكون الحسم الاحد المقبل على ارضه.

ويتأهل الى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز بأربع مباريات من اصل سبع.

على ملعب "تشيسابيك اينرجي ارينا" في اوكلاهوما وامام 18203 متفرجين، كان لوس انجليس كليبرز في طريقه الى تحقيق فوزه الثاني على التوالي والثالث في الدور الثاني عندما فرض افضليته على مجريات المباراة من البداية وحتى الديقة الاخيرة بيد ان لاعبيه فقدوا التركيز واستسلموا امام الانتفاضة المتأخرة لاوكلاهوما سيتي ثاندر والتي اتت أكلها بفوز غال بفارق نقطة واحدة.

وتقدم لوس انجليس كليبرز بفارق 13 نقطة قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الاصلي، لكن اوكلاهوما سيتي ثاندر سجل 9 نقاط متتالية في مدى 3 دقائق مقلصا الفارق الى 4 نقاط، ثم عاد الضيوف للتقدم بفارق 7 نقاط قبل اقل من دقيقة من النهاية، لكن اصحاب الارض ضربوا مجددا وسجلوا 8 نقاط متتالية في 37 ثانية ليتقدموا بفارق نقطة واحدة قبل 6 ثوان من النهاية.

ورد اوكلاهوما سيتي ثاندر التحية للوس انجليس كليبرز حيث كان الاخير نجح في تحويل تخلفه بفارق 16 نقطة الاحد الماضي في المباراة الرابعة الى فوز ثمين 101-99.

ويدين اوكلاهوما سيتي ثاندر بفوزه الى نجمه راسل وستبروك الذي سجل 38 نقطة مع 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة، فيما عانى كيفن دورانت افضل لاعب في الدوري هذا الموسم، الامرين خصوصا في التسديد البعيد واكتفى بتسجيل 27 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

ولم يتخط الاعبون السبعة الاخرون في اوكلاهوما سيتي ثاندر حاجز 9 نقاط سجلها البديل تيفن ادمس، فيما سجل كل من سيرج ايباكا وتابو يفولوشا وريجي جاكسون 8 نقاط.

في المقابل، كان بلايك غريفين افضل مسجل في صفوف لوس انجليس كليبرز برصيد 24 نقطة مع 17 متابعة، وأضاف كريس بول 17 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة، والبديل جمال كراوفورد 19 نقطة وجي جي ريديك 16 نقطة على غرار مات بارنز صاحب 10 متابعات ايضا.

وفي المنطقة الشرقية، اهدر انديانا بيسرز فرصة ثمينة لحسم تأهله مبكرا الى الدور نصف النهائي بخسارته المذلة امام ضيفه واشنطن ويزاردز 79-102 على ملعب "بانكرز لايف فيلدهاوس" وامام 18165 متفرجا.

وأنعش واشنطن ويزاردز اماله في بلوغ نصف النهائي بعدما قلص تخلفه امام انديانا الى 2-3 وبات يملك فرصة معادلة الارقام عندما يستضيفه بعد غد الجمعة في المباراة السادسة بينهما.

اما انديانا بيسرز فيحتاج الى الفوز بعد غد الجمعة لضمان التأهل، وفي حال الفشل سيستضيف المباراة السابعة الحاسمة على ارضه الاحد المقبل.

وضرب فريق العاصمة بقوة في الربع الاول وكسبه 25-19، ثم حسم الثاني بصعوبة وبفارق نقطة 20-19، قبل ان يضرب مجددا في الربع الثالث 31-14، وتخلف بفارق نقطة في الربع الاخير 26-27 دون ان يؤثر ذلك على فوزه.

ويعود الفضل في فوز واشنطن ويزاردز الى البولندي مارسين غورتات صاحب "دابل دابل" بتسجيله 31 نقطة مع 16 متابعة، والبديل جون وول صاحب 27 نقطة مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وبرادلي بيل صاحب 18 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة وتريفور اريزا الذي سجل بدوره "دابل دابل" (10 نقاط ومثلها متابعات).

ولدى الخاسر، برز ديفيد وست وبول جورج حيث سجل الاول 17 نقطة مع 6 متابعات، واضاف الثاني 15 نقطة، فيما لن يتخط اللاعبون ال11 الاخرون حاجز 9 نقاط.