الحكومة الايرانية : نسعى لتطوير العلاقات مع السعودية

وفي تصريحات ادلى بها نوبخت للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، وردا على توجيه وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الدعوة لنظيره الايراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض واجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين، اكد نوبخت ان طهران تبذل جهودها لتمتين الاواصر مع سائر بلدان الجوار والمنطقة.

وحول الزيارة المرتقبة للرئيس حسن روحاني للصين، أوضح نوبخت ان هذه الزيارة تصب في اطار تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين.

وعن برامج الحكومة على الصعيد الاقتصادي قال ان الخطط الحكومية ستؤدي الى خفض معدل التضخم في البلاد لغاية نهاية العام (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس) الجاري.

